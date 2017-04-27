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В Орле прошла Международная научно-практическая конференция на тему «Великий Октябрь: взгляд спустя столетие»

С приветственным словом к участникам конференции обратился ректор Университета политической культуры Евгений Прокопов. В своем выступлении он указал на актуальность темы, обратил внимание присутствующих на недопущение попыток фальсификации истории, разгул антисоветизма и русофобии.

Ряд выступлений был посвящен событиям октября 1917 года на территории Орловской области. Среди них выделялся доклад Александра Макарова «Орёл в период Октябрьской революции 1917 года». Каждое выступление находило живой отклик у слушателей и звучало много вопросов.

Во время перерыва был организован мастер-класс на тему «Работа с населением в избирательных округах», который провели депутаты Орловского городского Совета народных депутатов Иван Дынкович и Татьяна Кулабухова.

В заключение работы конференции активным ее участникам были вручены именные сертификаты и почетные грамоты. По итогам работы конференции будет издан сборник трудов.