В Орле появится улица Аркадия Узловского

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четверг
27.04.2017
18:32:36
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В Орле появится улица Аркадия УзловскогоТакое решение принято на сессии Горсовета.
Это будет новая улица в микрорайоне Зареченский. С инициативой выступили преподаватели и студенты ОГИК.
Напомним, наш земляк – артист ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова вместе с коллегами находился на борту самолета ТУ-154. Лайнер вылетел из аэропорта «Адлер» 25 декабря и пропал с экранов радаров. Позже выяснилось, что самолет упал в Черное море. Никто из 92-х пассажиров и членов экипажа не выжил.
В Орле простились с Аркадием Узловским
Кроме того, в Орле появится сквер Семьи рядом с Александровским мостом.
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