Новости версия для печати В Орле появится улица Аркадия Узловского Такое решение принято на сессии Горсовета.



Это будет новая улица в микрорайоне Зареченский. С инициативой выступили преподаватели и студенты ОГИК.



Напомним, наш земляк – артист ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова вместе с коллегами находился на борту самолета ТУ-154. Лайнер вылетел из аэропорта «Адлер» 25 декабря и пропал с экранов радаров. Позже выяснилось, что самолет упал в Черное море. Никто из 92-х пассажиров и членов экипажа не выжил.

В Орле простились с Аркадием Узловским



Кроме того, в Орле появится сквер Семьи рядом с Александровским мостом. Кроме того, в Орле появится сквер Семьи рядом с Александровским мостом.





Анна Боева

27 апреля 2017 года







На главную страницу





