Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование в орловском железнодорожном техникуме

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четверг
27.04.2017
18:32:39
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Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование в орловском железнодорожном техникумеРасследование начато в связи с поступлением экстренных извещений о регистрации случаев острых гастроэнтеритов среди учащихся БОУ ОО СПО «Орловский техникум путей сообщения им. В.А. Лапочкина».
Как сообщает официальный сайт ведомства, проведен отбор проб клинического материала от заболевших, персонала пищеблока, отобраны пробы пищевых продуктов, суточные пробы, пробы питьевой воды, смывы.
В помещениях техникума проведена заключительная дезинфекция. В целях локализации и ликвидации очага издано Постановление о введении в учебном заведении карантина с 27 апреля.
Проведение санитарно-эпидемиологического расследования и комплекса противоэпидемических мероприятий продолжается.
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