Новости версия для печати В Орле завершился ежегодный конкурс юных чтецов Организаторы каждый раз задают новую тему конкурса. В этом году он прошел под девизом «Любите и берегите землю».



Ребятам было предложено почитать стихи о природе родного края.

Анна Внукова, педагог: «Основная мысль этого конкурса – привить детям любовь к природе родного края, познакомить с ней, рассказать что-то новое и интересное». Прослушивание проходило с февраля. Впервые в литературно-патриотическом конкурсе приняли участие совсем юные чтецы – воспитанники подготовительных групп детских садов. Призы достались всем без исключения – книги, в которых красота родного края воспета в стихотворениях.





Мария Семак

27 апреля 2017 года







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