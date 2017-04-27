Новости версия для печати В Орле установят памятник героине Тургеневского романа «Дворянское гнездо» Лизе Калитиной Памятник появится в одноименном сквере. Двухметровую фигуру планируют установить недалеко от ротонды.



Эскизы памятника и место его расположения обсудили члены областного градостроительного совета.



Кстати, уже завтра в Орле откроется еще один монумент. Его установят на территории мегакомплекса ГРИНН. Памятник «Колесо истории», на котором рядом с маленьким мальчиком изображены фигуры космонавта, мореплавателя и путешественника, откроют в рамках фестиваля «Русский путешественник».





Юлия Сулим

27 апреля 2017 года







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