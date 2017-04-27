Новости версия для печати Шашлыки на майских праздниках вновь оказались под запретом В Орловской области с 30 апреля вводится особый противопожарный режим.



Соответствующее распоряжение подписано губернатором Вадимом Потомским.

На период его действия будет ограничено пребывание людей в лесах и въезд в них машин, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, разведение костров, проведение лесосечных работ и работ, связанных с применением машин, открытого огня.



В течение всего светового дня будет осуществляться патрулирование лесного фонда мобильными группами лесничеств.



Нарушителям – административный штраф: для граждан - от четырёх до пяти тысяч рублей; для должностных лиц - от двадцати до сорока тысяч; для юридических - от трёхсот тысяч до пятисот тысяч.





Татьяна Курбатова

27 апреля 2017 года







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