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«Люди» возвращаются!

С 7 по 13 июня в Орле состоится 7-й международный театральный фестиваль камерных и моноспектаклей «Люди». Бессменный организатор фестиваля, художественный руководитель и режиссер театра «Свободное пространство» Александр Михайлов дал пресс-конференцию орловским журналистам.

Александр Михайлов рассказал, что в этом году в программе фестиваля запланировано 15 спектаклей. Приедут гости из Израиля, Италии, Канады, Болгарии и Сербии, Киргизии. Приезжают замечательные театральные труппы из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Москвы, Перми.
Александр Михайлов, художественный руководитель театра «Свободное пространство»: «Мы всегда стараемся найти интересные спектакли, интересные индивидуальности, и это главный критерий, другого нет. В этот раз действительно серьезная программа, серьезная по тем вопросам, которые ставятся в спектакле, по тем проблемам, которые поднимаются по тем эмоциональным и интеллектуальным затратам, которые вкладываются».
В этом году председателем жюри станет театральный режиссер Геннадий Тростянецкий. Фестивалю предоставлены 4 площадки: это малая сцена в ОГАТ, подмостки в театре «Русский стиль», концертный зал института культуры, и сцена «Свободного пространства». Каждый день запланировано по два спектакля, повторяться они не будут. Расписание составлено так, что зрители смогут успевать при желании посмотреть всю программу. Открытие, как и в прошлые годы, состоится перед театром «Свободное пространство» 7 июня.


Эва Стасюлевич
27 апреля 2017 года

 


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