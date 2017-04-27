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Роспотребнадзор: «Состояние учащихся железнодорожного техникума – удовлетворительное»

Орловский техникум путей сообщения имени Лапочкина закрыт на карантин. Роспотребнадзор ведет санитарно-эпидемиологическое расследование.

Напомним, студенты учебного заведения в минувший вторник начали массово жаловаться на острые боли в животе, жар и рвоту. Пострадавшие были уверены, что отравились котлетами в столовой техникума. В инфекционную больницу обратились шесть пострадавших. У одного из них врачи диагностировали ротавирус. Поэтому руководство техникума не исключает, что всему виной послужила не пища, а инфекционное заболевание. Всего администрация учебного заведения насчитала в общей сложности 87 пострадавших. Сейчас состояние у заболевших - удовлетворительное. А Орловский техникум путей сообщения имени Лапочкина закрыт на карантин.
Екатерина Яшкина, начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Эти мероприятия были введены с целью не допустить дальнейшего распространения инфекционного заболевания. Был проведён отбор проб для проведения лабораторных исследований клинического материала от заболевших, от персонала пищеблока, пробы пищевых продуктов, в том числе суточные пробы, взяты смывы, отобраны пробы питьевой воды, проводятся лабораторные исследования».
В техникум путей сообщения уже прошла заключительная дезинфекция помещений, сообщили в Роспотребнадзоре. Результаты лабораторных исследований будут готовы в ближайшее время.


Антон Киселёв
27 апреля 2017 года

 


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