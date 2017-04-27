Новости версия для печати Через месяц в Орле состоится международный фестиваль «Мода на русское» Он пройдет за год до основных мероприятий, посвященных 200-летию со дня рождения Тургенева. Это будет своего рода старт грядущим торжествам в честь юбилея писателя.



В музее писателей-орловцев состоялась пресс-конференция, посвященная фестивалю.



Организатором фестиваля стал общественный фонд «Культурное движение», который возглавляет Елена Шаренкова. Представители фонда рассказали журналистам, что новый проект «Мода на русское» продлится два дня. Основные мероприятия пройдут на улице Ленинской. 26-27 мая там будут выступать музыканты, артисты орловских театров покажут отрывки из пьес, будет организован бал под открытым небом, читательский марафон, показы модных коллекций, вернисажи. Кроме того, будет еще и деловая программа

Елена Шаренкова, председатель фонда «Культурное движение»: «В деловой программе презентация Тургеневской премии. Мы хотим, что бы эта премия вручалась в следующем году. Это может быть вручение в Париже, поскольку Иван Сергеевич Тургенев долгое время проводил там. И великолепный Русский культурный центр в Париже позволяет сделать любое массовое зрелищное мероприятие». В рамках фестиваля пройдет конкурс «Тургеневская девушка», на это театрализованное представление своих представительниц пришлют 18 регионов России. В программе также предусмотрены встречи с интересными людьми, мастер-классы.



Режиссер-постановщик фестиваля - известный модельер и художник Раф Сардаров.

Раф Сардаров, режиссер-постановщик фестиваля «Мода на русское»: «Мне хотелось привлечь большое количество людей, которые умеют, вышивать, плести, делать керамику, делать то, что является нашим отражением. В этом фестивале мы хотим показать возможности наших людей, что это все не умерло, что это есть, что это должно передаваться молодежи. Мы должны показать мозаику жизни современного города, как это тесно переплетается - наши корни и наш сегодняшний день». Идею фестиваля уже поддержали деятели культуры и искусства, представители дипломатического корпуса. Основная задача фестиваля напомнить нам не только о литературном таланте писателя, но и о том, что Тургенев всегда был проводником русской культуры, именно он задавал «моду на русское».





Эва Стасюлевич

27 апреля 2017 года







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