Новости версия для печати В Орле в 24-й раз стартовала игра «Зарница» Популярная среди подростков игра - военно-спортивная, поэтому и задания предлагаются под стать тематике.



Принять участие в «Зарницы» могли только самые лучшие – те, кем гордится школа. А таких набралось почти пятьсот учеников из всех школ Орла. Соревнования рассчитаны на два дня. Ребята продемонстрируют строевую подготовку, примут участие в конкурсе военной песни и сдадут нормативы по сборке-разборке автомата. Потенциальные военные корреспонденты соревнуются в умении быстро оформить боевой листок.



Во второй день пройдут конкурсы спортивной направленности: «Туристическая полоса препятствий», «Быстрее, выше, сильнее», «Полигон психологических действий», «Командир шагает впереди».



Лучшие по итогам этой игры представят свои школы на областном туре «Зарницы». А уже потом – на Всероссийском. Кстати, орловские юнармейцы каждый год побеждают на конкурсных этапах.





Надежда Невматулина

27 апреля 2017 года







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