Новости версия для печати В музее Тургенева обсудили совместный творческий проект Орла и Донбасса, посвященный юбилею писателя Совместный творческий проект «Дети Донбасса – Тургеневу» пройдет в рамках юбилейных мероприятий, приуроченных к 200-летию писателя.



Готовится экспозиция, в которую войдут работы юных художников Донецка, темой которых станут произведения классика.

Елена Мельник, заведующая музеем И.С. Тургенева: «Эта выставка из Донецка в юбилейный тургеневский год представляется нам чрезвычайно важной. Не только для маленьких художников из Донецка, которые будут иметь счастливую возможность прикоснуться к творчеству, к слову Тургенева, но она не менее, а может быть более важна для нас – орловцев. Ибо являет собой пример человеческого достоинства, неколебимого мужества, которые, конечно, нас восхищают». Детали совместного проекта обсудили с директором художественно-выставочного центра «Арт-Донбас» Екатериной Калиниченко, которая специально для этой встречи прибыла из Донецка в Орел.





Мария Семак

27 апреля 2017 года







На главную страницу





