Новости версия для печати Росреестр по Орловской области проводит "Месячник ветерана" Продлится он до 22 мая.



В этот период сроки государственной регистрации сокращены до 3-х рабочих дней. Участниками акции являются инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, Вооруженных Сил, внутренних войск, правоохранительных органов, участников и ветеранов боевых действий, а также - лица, действующие по доверенности от указанных категорий граждан. Подтверждением участия является удостоверение ветерана (инвалида) или его копия. Она необходима в случае, если интересы заявителя представляет лицо, действующее по нотариальной доверенности.





Ольга Борисова

28 апреля 2017 года







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