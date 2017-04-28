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пятница
28.04.2017
12:39:00
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Росреестр по Орловской области проводит "Месячник ветерана"Продлится он до 22 мая.
В этот период сроки государственной регистрации сокращены до 3-х рабочих дней. Участниками акции являются инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, Вооруженных Сил, внутренних войск, правоохранительных органов, участников и ветеранов боевых действий, а также - лица, действующие по доверенности от указанных категорий граждан. Подтверждением участия является удостоверение ветерана (инвалида) или его копия. Она необходима в случае, если интересы заявителя представляет лицо, действующее по нотариальной доверенности.
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