Новости версия для печати Медсанчасть регионального УМВД прошла проверку на противопожарную защищенность Местом масштабной тренировки стал полицейский госпиталь.



По прибытии на место условного ЧП пожарным предстояло не только разработать на месте план тушения возгорания, но и в кратчайший срок провести при помощи персонала больницы эвакуацию пациентов и спасательные работы.



Пожарные отметили организованность и хорошую выучку персонала госпиталя. Учения признаны результативными.





Иван Суверин

28 апреля 2017 года







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