Новости версия для печати С 1 мая в Орле завершится отопительный сезон Соответствующее постановление подписал глава администрации города Орла Андрей Усиков.



Решение о завершении отопительного сезона принимается, согласно, если среднесуточная температура воздуха устанавливается выше восьми градусов в течение пяти суток. Согласно прогнозам, погодные условия позволяют начать отключение системы отопления.



Так как в Орле действует централизованная система отопления, и более 60% многоквартирных домов получают тепло из одного источника — от Орловской ТЭЦ, полное завершение отопительного сезона может занять несколько дней, сообщили в пресс-службе администрации города Орла.





Орловское Информбюро

28 апреля 2017 года







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