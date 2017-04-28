Новости версия для печати Сегодня в Орле открывается выставка работ Андрея Ромасюкова «1917. До и после» На своих полотнах известный живописец изобразил историю переломного для нашей страны периода.



Андрей Ромасюков живет и работает в Санкт-Петербурге. Истории России он посвятил целую серию своих работ. На них не только реалистичные изображения исторических событий, но и глубокие метафоричные образы. Открытие экспозиции назначено на полдень в орловском музее изобразительных искусств.





Ольга Селиверстова

28 апреля 2017 года







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