Новости версия для печати Сегодня в Орле горел частный жилой дом Хозяйка дома - 89-летняя бабушка - чудом уцелела и от госпитализации отказалась.



Старенький деревянный частный дом на улице Маяковского явно знавал лучшие времена. Пожар, по всей вероятности, возник в чердачной части и стал распространяться на кровлю, хозпостройки и пиломатериалы. Самой пенсионерке больше досталось не столько от пожара, сколько от сильного стресса.



Особенность этого ЧП состояла в том, что очаг возгорания и специализированную пожарно-спасательную часть по прямой разделяет каких-нибудь 50 метров. Прямо оттуда через огороды частных домовладений и были поданы на тушение первые рукавные линии.

Вадим Илюшечкин, зам. начальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу УНД ГУ МЧС России по Орловской области: «На момент прибытия первых пожарных подразделений наблюдалось горение кровли на площади около четырех квадратных метров. Погибших в данном пожаре нет. Хозяйка дома была выведена пожарными из дома». По словам дознавателей МЧС, искать причину пожара долго не придется. Удивительно, говорят они, что дом не сгорел до сих пор. Алюминиевая проводка находится в крайне ветхом и аварийном состоянии. В местах скрутки наблюдались следы плавления и горения.



Пожарные отметили, что ветхий частный дом застрахован не был. Правда, погорелицу готовы забрать к себе родственники.





Иван Суверин

27 апреля 2017 года







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