Сегодня в Орле горел частный жилой дом

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Сегодня в Орле горел частный жилой домХозяйка дома - 89-летняя бабушка - чудом уцелела и от госпитализации отказалась.
Старенький деревянный частный дом на улице Маяковского явно знавал лучшие времена. Пожар, по всей вероятности, возник в чердачной части и стал распространяться на кровлю, хозпостройки и пиломатериалы. Самой пенсионерке больше досталось не столько от пожара, сколько от сильного стресса.
Особенность этого ЧП состояла в том, что очаг возгорания и специализированную пожарно-спасательную часть по прямой разделяет каких-нибудь 50 метров. Прямо оттуда через огороды частных домовладений и были поданы на тушение первые рукавные линии.
По словам дознавателей МЧС, искать причину пожара долго не придется. Удивительно, говорят они, что дом не сгорел до сих пор. Алюминиевая проводка находится в крайне ветхом и аварийном состоянии. В местах скрутки наблюдались следы плавления и горения.
Вадим Илюшечкин, зам. начальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу УНД ГУ МЧС России по Орловской области: «На момент прибытия первых пожарных подразделений наблюдалось горение кровли на площади около четырех квадратных метров. Погибших в данном пожаре нет. Хозяйка дома была выведена пожарными из дома».
Пожарные отметили, что ветхий частный дом застрахован не был. Правда, погорелицу готовы забрать к себе родственники.