Новости версия для печати Сегодня областной суд оставил в силе оправдательный приговор, вынесенный по делу Сергея Будагова Апелляция гособвинения была отклонена.



Сергея Будагова задержали чуть больше года назад по обвинению в попытке подкупа руководителя регионального департамента имущества и земельных отношений. Свою вину бизнесмен отрицал с самого начала. Суд первой инстанции также поставил под сомнения и доводы гособвинения, и компетентность экспертов, и результаты оперативного эксперимента.



Коллегия по уголовным делам областного суда не только изучила доказательства по делу, но и выслушала дополнительного свидетеля обвинения - сотрудника спецслужб. Однако его выступление принципиально на расклад сил защиты и обвинения не повлияло. Но в итоге оправдательный приговор остался в силе, а апелляционная жалоба – без удовлетворения.



Признанный невиновным в очередной раз Сергей Будагов говорит: это было закономерно.



Комментариев со стороны правоохранителей пока не последовало. Единственным шансом отстоять свою позицию для гособвинения остается Верховный суд России. Что касается самого Сергея Будагова, он вправе требовать компенсации материального и морального вреда, причиненного уголовным преследованием.





Иван Суверин

27 апреля 2017 года







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