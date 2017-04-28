Новости версия для печати Сегодня состоялась очередная сессия Горсовета Горячие споры разгорелись вокруг работы управляющих компаний. Причем, их самыми активными участниками стали рядовые орловцы, которые пришли в администрацию города, чтобы защитить интересы всех жителей Орла.



А вот отвечать за проблемы и интересы муниципальных предприятий, о судьбе которых тоже говорили сегодня, пришлось только Андрею Усикову.



Подробности смотрите в 20:45 в программе «Вести-Орёл» на телеканале «Россия».





Анна Боева

27 апреля 2017 года







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