Сегодня в Орле начал свою работу I Международный Фестиваль путешествий и туризма «Русский путешественник» им. Миклухо-Маклая

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пятница
28.04.2017
4:26:01
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Сегодня в Орле начал свою работу I Международный Фестиваль путешествий и туризма «Русский путешественник» им. Миклухо-МаклаяВ его программе презентации книг и фильмов, выставки фотографий сделанных в России и за рубежом, встречи с самыми известными путешественниками современности и даже сеанс радиосвязи с космонавтами, которые сейчас находятся на орбите.
Будет проведена международная олимпиада, гостей и участников ждет игра-квест, ярмарки народных промыслов и еще целый ряд ярких и необычных мероприятий.
Подробности смотрите в 20:45 в программе «Вести-Орёл» на телеканале «Россия».
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