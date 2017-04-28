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На прошедшей сессии орловского Горсовета самые жаркие споры разгорелись вокруг управляющих компаний

Причем, самыми активными участниками дискуссии стали рядовые орловцы, которые пришли защитить интересы всех жителей города. А вот отвечать за проблемы и интересы муниципальных предприятий, о судьбе которых тоже шел разговор, пришлось только Андрею Усикову.

Сессия орловского Городского совета началась с пятиминутной задержкой. В числе опоздавших – депутаты от «Единой России». И потом стало понятно почему – после заседания фракции депутаты предложили внести вопрос о положении муниципальных предприятий в раздел «Разное». После этого сессия пошла своим чередом – на торги выставили еще два муниципальных помещения, изменили архитектурный облик ряда домов и ликвидировали комитет по празднованию 450-летия Орла. Нотку оптимизма внес в картину дня вопрос номер 22 - о создании в Орле сквера Семьи.
Екатерина Данилевская, заместитель главы администрации г. Орла: « Вы знаете, что там сегодня уже расположены скамья Желаний, скамья Вдохновения, скамья Примирения, сделаны элементы благоустройства. Эта территория стала одним из самых любимых мест для проведения массовых мероприятий».
Появится в Орле и улица имени Аркадия Узловского. Солист ансамбля имени Александрова, наш земляк, трагически погиб в авиакатастрофе в небе над Сочи в конце прошлого года. Теперь его имя будет носить новая улица в микрорайоне «Зареченский». Как сообщил депутат орловского Горсовета Владимир Строев, на этой улицы расположатся как минимум два жилых дома и общеобразовательная школа на 1500 учащихся.
 
Эмоциональным, как ожидали журналисты, должен был быть вопрос о работе муниципальных предприятий – «Зеленстроя», ПАТП и ТТП. Кстати, ни одного руководителя в зале не было. Свои рекомендации депутаты адресовали только Андрею Усикову. Рекомендовано было представить программу по дальнейшей деятельности предприятий с конкретными финансово-экономическими обоснованиями и планом вывода их из кризисной ситуации.
 
Андрею Усикову краснеть не пришлось. По его мнению, печальная участь МУПов была предрешена. 
Андрей Усиков, глава администрации г. Орла: «В то время, когда работала программа приватизации, и было что в городе продать – имущество, с программы имущества выделялось ежегодно дотация муниципальным предприятиям. Сегодня в городе нет программы приватизации – той, которая была бы действенна, а осталось то имущество, которое сегодня неликвидно, и соответственно бюджет сегодня не может оказывать помощь муниципальным предприятиям на выпадающие доходы, потому что транспортные предприятия – и ТТП, и ПАТП – заведомо убыточные».
Но настоящую бурю эмоций вызвало предложение увеличить плату за содержание и текущий ремонт жилья в многоквартирных домах. 
Артем Митасов, заместитель главы администрации Г.Орла: «Было принято решение вынести на рассмотрение Городского совета индексацию в размере 15%».
И здесь едва ли не все депутаты вспомнили сотни жалоб, которые им направляют избиратели по работе управляющих компаний. Создается впечатление, что все дыры бюджета и управляющих компаний предлагается закрыть за счет жителей, говорили депутаты. Напомнили они, что постоянно принимаются поспешные решения без учета интересов жителей города.
 
В пылу недовольства решено было и общественности наконец-то дать слово. Рядовые орловцы были очень убедительны в своих доводах. По мнению людей, стоит один раз повысить тариф, и этот войдет в систему. Это паразитизм, говорили представители общественности. Ораторы из народа даже получили в награду аплодисменты. В итоге после получаса коммунальных перепалок терпение кончилось и у спикера горсовета Василия Новикова. Он предложил отправить этот вопрос на доработку.
 



Анна Боева
28 апреля 2017 года

 


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