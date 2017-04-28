Новости версия для печати На прошедшей сессии орловского Горсовета самые жаркие споры разгорелись вокруг управляющих компаний Причем, самыми активными участниками дискуссии стали рядовые орловцы, которые пришли защитить интересы всех жителей города. А вот отвечать за проблемы и интересы муниципальных предприятий, о судьбе которых тоже шел разговор, пришлось только Андрею Усикову.



Сессия орловского Городского совета началась с пятиминутной задержкой. В числе опоздавших – депутаты от «Единой России». И потом стало понятно почему – после заседания фракции депутаты предложили внести вопрос о положении муниципальных предприятий в раздел «Разное». После этого сессия пошла своим чередом – на торги выставили еще два муниципальных помещения, изменили архитектурный облик ряда домов и ликвидировали комитет по празднованию 450-летия Орла. Нотку оптимизма внес в картину дня вопрос номер 22 - о создании в Орле сквера Семьи. Екатерина Данилевская, заместитель главы администрации г. Орла: « Вы знаете, что там сегодня уже расположены скамья Желаний, скамья Вдохновения, скамья Примирения, сделаны элементы благоустройства. Эта территория стала одним из самых любимых мест для проведения массовых мероприятий». Появится в Орле и улица имени Аркадия Узловского. Солист ансамбля имени Александрова, наш земляк, трагически погиб в авиакатастрофе в небе над Сочи в конце прошлого года. Теперь его имя будет носить новая улица в микрорайоне «Зареченский». Как сообщил депутат орловского Горсовета Владимир Строев, на этой улицы расположатся как минимум два жилых дома и общеобразовательная школа на 1500 учащихся. Эмоциональным, как ожидали журналисты, должен был быть вопрос о работе муниципальных предприятий – «Зеленстроя», ПАТП и ТТП. Кстати, ни одного руководителя в зале не было. Свои рекомендации депутаты адресовали только Андрею Усикову. Рекомендовано было представить программу по дальнейшей деятельности предприятий с конкретными финансово-экономическими обоснованиями и планом вывода их из кризисной ситуации. Андрею Усикову краснеть не пришлось. По его мнению, печальная участь МУПов была предрешена. Андрей Усиков, глава администрации г. Орла: «В то время, когда работала программа приватизации, и было что в городе продать – имущество, с программы имущества выделялось ежегодно дотация муниципальным предприятиям. Сегодня в городе нет программы приватизации – той, которая была бы действенна, а осталось то имущество, которое сегодня неликвидно, и соответственно бюджет сегодня не может оказывать помощь муниципальным предприятиям на выпадающие доходы, потому что транспортные предприятия – и ТТП, и ПАТП – заведомо убыточные». Но настоящую бурю эмоций вызвало предложение увеличить плату за содержание и текущий ремонт жилья в многоквартирных домах. Артем Митасов, заместитель главы администрации Г.Орла: «Было принято решение вынести на рассмотрение Городского совета индексацию в размере 15%». И здесь едва ли не все депутаты вспомнили сотни жалоб, которые им направляют избиратели по работе управляющих компаний. Создается впечатление, что все дыры бюджета и управляющих компаний предлагается закрыть за счет жителей, говорили депутаты. Напомнили они, что постоянно принимаются поспешные решения без учета интересов жителей города. В пылу недовольства решено было и общественности наконец-то дать слово. Рядовые орловцы были очень убедительны в своих доводах. По мнению людей, стоит один раз повысить тариф, и этот войдет в систему. Это паразитизм, говорили представители общественности. Ораторы из народа даже получили в награду аплодисменты. В итоге после получаса коммунальных перепалок терпение кончилось и у спикера горсовета Василия Новикова. Он предложил отправить этот вопрос на доработку.





Анна Боева

28 апреля 2017 года







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