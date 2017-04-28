На прошедшей сессии орловского Горсовета самые жаркие споры разгорелись вокруг управляющих компаний

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пятница
28.04.2017
12:39:09
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На прошедшей сессии орловского Горсовета самые жаркие споры разгорелись вокруг управляющих компанийПричем, самыми активными участниками дискуссии стали рядовые орловцы, которые пришли защитить интересы всех жителей города. А вот отвечать за проблемы и интересы муниципальных предприятий, о судьбе которых тоже шел разговор, пришлось только Андрею Усикову.
Сессия орловского Городского совета началась с пятиминутной задержкой. В числе опоздавших – депутаты от «Единой России». И потом стало понятно почему – после заседания фракции депутаты предложили внести вопрос о положении муниципальных предприятий в раздел «Разное». После этого сессия пошла своим чередом – на торги выставили еще два муниципальных помещения, изменили архитектурный облик ряда домов и ликвидировали комитет по празднованию 450-летия Орла. Нотку оптимизма внес в картину дня вопрос номер 22 - о создании в Орле сквера Семьи.
Появится в Орле и улица имени Аркадия Узловского. Солист ансамбля имени Александрова, наш земляк, трагически погиб в авиакатастрофе в небе над Сочи в конце прошлого года. Теперь его имя будет носить новая улица в микрорайоне «Зареченский». Как сообщил депутат орловского Горсовета Владимир Строев, на этой улицы расположатся как минимум два жилых дома и общеобразовательная школа на 1500 учащихся.
Эмоциональным, как ожидали журналисты, должен был быть вопрос о работе муниципальных предприятий – «Зеленстроя», ПАТП и ТТП. Кстати, ни одного руководителя в зале не было. Свои рекомендации депутаты адресовали только Андрею Усикову. Рекомендовано было представить программу по дальнейшей деятельности предприятий с конкретными финансово-экономическими обоснованиями и планом вывода их из кризисной ситуации.
Андрею Усикову краснеть не пришлось. По его мнению, печальная участь МУПов была предрешена.
Но настоящую бурю эмоций вызвало предложение увеличить плату за содержание и текущий ремонт жилья в многоквартирных домах.
И здесь едва ли не все депутаты вспомнили сотни жалоб, которые им направляют избиратели по работе управляющих компаний. Создается впечатление, что все дыры бюджета и управляющих компаний предлагается закрыть за счет жителей, говорили депутаты. Напомнили они, что постоянно принимаются поспешные решения без учета интересов жителей города.
В пылу недовольства решено было и общественности наконец-то дать слово. Рядовые орловцы были очень убедительны в своих доводах. По мнению людей, стоит один раз повысить тариф, и этот войдет в систему. Это паразитизм, говорили представители общественности. Ораторы из народа даже получили в награду аплодисменты. В итоге после получаса коммунальных перепалок терпение кончилось и у спикера горсовета Василия Новикова. Он предложил отправить этот вопрос на доработку.
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