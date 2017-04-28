Новости версия для печати В Орле собрались все самые известные путешественники современности 27 апреля начал свою работу 1-й Международный Фестиваль в области путешествий и туризма «Русский путешественник» имени Миклухо-Маклая. В его программе презентации книг и фильмов, выставки фотографий сделанных в России и за рубежом, встречи с самыми известными путешественниками современности и даже сеанс радиосвязи с космонавтами, которые сейчас находятся на орбите.



Три дня фестиваля дают широкую возможность личного общения, обмена опытом и впечатлениями. Открывал форум врач, участник международной научной экспедиции «Кон-Тики –2» петербуржец Сергей Гольцов. По его мнение, состояние путешествия – это диагноз. Такой диагноз здесь у каждого второго. О своих достижениях и подготовке к новому пробегу расскажет и знаменитый парапутешественник Игорь Скикевич из Таганрога. За его плечами транс-российская экспедиция автостопом в инвалидной коляске. За 168 дней пути преодолел 20 с половиной тысяч километров. Сейчас планирует кругосветку и занят испытаниями подводной инвалидной коляски. В программе фестиваля Презентации авторских книг путешественников, кинопоказы фильмов снятых во время дальних экспедиций, лекции о жизни полярных исследователей, космонавтов и знаменитых путешественников, фото- и книжные выставки. Сергей Поздняков, сопредседатель оргкомитета фестиваля «Русский путешественник»: «Это важнейшее мероприятие, и появилось оно на орловское земле потому, что нужно поднимать регионы, развивать туризм». Среди почетных гостей Федор Конюхов, Артур Чилингаров. Их приезда ждут. На форуме обязательно будут выступать и полярный исследователь Владимир Чуков, и основатель мотодвижения «Сел и поехал» Павел Кобяк. Всем, кто в будущем видит себя путешественником, расскажут, как отправится в кругосветку, что такое полезные путешествия, где набраться опыта и сил, с кем связаться для того, что бы исполнить свою мечту. Форум, в первую очередь, образовательный. Но многие, как например наши соседи из Липецка, приехали сюда, чтобы познакомится с внутренними туристическими возможностями нашей области и рассказать о себе. А вот президент межрегиональной ассоциации событийного туризма Сибири, приехал с тем, чтобы обратить внимание журналистов на готовящуюся экспедицию «Байкал-Аляска», и найти видеооператоров, которые смогут принять в ней участие. Форум продлится по субботу включительно, тогда же будет проведен радиомост с космонавтами Олегом Новицким и Федором Юрчихиным. Планируется открыть скульптурную композицию, посвященную путешественникам и знак «нулевой версты», а также заложить «Аллею славы» в 44 звезды в память выдающихся путешественников разных эпох.









Эва Стасюлевич

28 апреля 2017 года







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