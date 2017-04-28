Новости версия для печати

Сегодня утром в Орле произошло ДТП, в котором пострадал ребенок

Авария в Лужках произошла в седьмом часу утра. На регулируемом перекрестке не разминулись «Дэу» и «Фольксваген». В корейской иномарке на заднем сиденье находилась маленькая пассажирка. Именно на ее место и пришлась вся сила удара.



Водитель, он же отец, о случившемся рассказать не захотел. Второй участник ДТП от комментариев также отказался.

Наталья Дудина, старший инспектор по пропаганде ОБ ДПС: «Водитель, управляя автомобилем «Дэу Нексия» следовал по улице Поселковой со стороны улицы 6-й Орловской дивизии, и на пересечении с автодорогой Крым-2 допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген». В результате столкновения пассажир автомобиля «Дэу», девочка 2010 года рождения, получила телесные повреждения».

По словам инспекторов, бустер и лямка-адаптер, которые использовал водитель «Дэу» для перевозки дочки, - допустимые удерживающие средства. Однако их эффективность в сравнении с полноценным детским автокреслом крайне невелика. Последствия этого ДТП – еще одно тому подтверждение. Степень вины водителей еще предстоит выяснить.