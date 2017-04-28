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В Орловском государственном институте культуры проходит Международный фестиваль экранной культуры «21 век. Экология души»

Открытие фестиваля состоялось в зале учебного театра «Диагональ». За три года фестиваль превратился из вузовского в международный. Свои фото- и видеоработы на конкурс предоставили студенты из разных городов – Орла, Курска, Брянска, Санкт-Петербурга, Москвы, были также и представители других стран – Туркмении, Украины и Азербайджана.

Началась работа фестиваля с заседания молодежного телевизионного клуба «Рубежи» и просмотра фильма «Орловцы в Крымской войне».

Жюри оценило фотоработы, также прошли лекции и творческие гостиные. Победителям конкурса «актуального кино» и «художественной фотографии» будут вручены почетные дипломы и призы.