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Коротко о главном

- Сергей Будагов вновь оправдан. Областной суд поддержал решение районного судьи.

- Что для немца хорошо, для русского тоже неплохо. Житель Германии, а ныне студент ОГУ пытается сделать окружающую среду чище.

- Остановленное мгновение. Фотоработы из нескольких стран представлены на международном фестивале в институте культуры.



