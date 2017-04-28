Новости версия для печати Немецкий путешественник убирает мусор на Орловщине 29 апреля - субботник. На него выйдут все, кому небезразличен внешний вид города или поселка, в котором живут. А иностранный студент одного из вузов Орла устраивает субботники каждые выходные. При этом мусор он убирает в одиночестве. Родную страну немец оставил больше 10 лет назад. Отправился в далёкое путешествие. Жил в Англии, Швейцарии, Америке, Мексике, Кубе и даже Нигерии. Но остаться пожелал лишь в России. Объехал почти всю страну и остановился в Орле.



Йорн Хаезе, студент: «Я путешественник, но хотел жить в маленьком городе, который находится недалеко от Москвы. Орёл - приятное маленькое место». В Орле Йорн усердно работает над собой. Оттачивает свой русский язык, который изучал ещё в школе, во времена ГДР. Учится в университете, подрабатывает и наслаждается Орлом. Пытается город сделать краше. В том числе и его окрестности. Есть у иностранца и любимое место. В 10 километрах от Орла – каскад прудов. Здесь Йорн провёл всё прошлое лето. В тишине наслаждался красотой природы, читал русскую классику. У него было всё: палатка, природная кухня, прозрачная вода. И всё бы хорошо, только чудесный вид омрачали горы мусора, которые оставались после общения русского человека с природой. Йорн вспоминает, как в детском саду его учили сортировать мусор и бережно относиться к окружающей среде. Увы, не русский человек взялся за мусорные мешки, а немец. Йорн просил о помощи, но другим такое рвение к чистоте показалось диким. Йорн Хаезе, студент: «В прошлом году я собирал 11 мешков. Я не понимаю, почему нельзя принять решение и поставить вместительный контейнер, чтобы люди могли аккуратно выбросить туда мусор». От одного пруда к другому. Йорн все мусорные мешки грузит в свой автомобиль. Но куда отвезти все отходы Йорн не знал. Поэтому решил обратиться напрямую к властям поселения. Главу попросили выйти на улицу, где напротив здания администрации и стояла машина немца. Тамара Карпухина, глава администрации Образцовского сельского поселения: «Ну, а зачем вы один убираетесь?! Приходите к нам. Мы только центральные территории очистили, мы не добрались до прудов». А работы предстоит ещё много. Мусор - среди сосен, среди дубов, среди берёз, у озёр и прудов. Планета Земля для всех без исключения – общая. И в этом случае: что для немца хорошо, для русского - тоже неплохо.









Алина Чабан

28 апреля 2017 года







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