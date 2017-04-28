Новости версия для печати Депутаты орловского Облсовета приняли закон о тишине Сегодня в Орле проходит апрельская сессия Областного совета народных депутатов.



Народные избранники в окончательной редакции приняли законопроект об отдельных правоотношениях в сфере тишины и покоя граждан на территории Орловской области. Теперь шуметь запрещено в рабочие дни с 23 до 7 часов, по выходным с 23 до 10 утра.





Татьяна Курбатова

28 апреля 2017 года







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