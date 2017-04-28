За минувшие сутки в Орловской области в авариях пострадали четыре человека, один погиб

|
пятница
28.04.2017
19:32:07
|
|
За минувшие сутки в Орловской области в авариях пострадали четыре человека, один погибСреди пострадавших – мотоциклист и ребенок.
Как рассказала старший инспектор отдела пропаганды региональной ГИБДД Наталья Дудина, 27 апреля в 13 часов водитель 1973 года рождения, управляя мотоциклом, не зарегистрированном в установленном порядке, следовал по улице 6-й Орловской дивизии со стороны улицы Половецкая, и в районе дома № 10 произошло падение водителя мотоцикла. В результате ДТП водитель был доставлен в больницу им. Семашко.
Ребенок 2010 года рождения пострадал в ДТП сегодня утром при столкновении автомобилей «Дэу Нексия» и «Фольксваген».
В результате девочка, пассажир «Дэу», получила телесные повреждения и была доставлена в больницу.
На дорогах региона за минувшие сутки задержано три нетрезвых водителя.
|© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта