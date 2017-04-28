Новости версия для печати За минувшие сутки в Орловской области в авариях пострадали четыре человека, один погиб Среди пострадавших – мотоциклист и ребенок.



Как рассказала старший инспектор отдела пропаганды региональной ГИБДД Наталья Дудина, 27 апреля в 13 часов водитель 1973 года рождения, управляя мотоциклом, не зарегистрированном в установленном порядке, следовал по улице 6-й Орловской дивизии со стороны улицы Половецкая, и в районе дома № 10 произошло падение водителя мотоцикла. В результате ДТП водитель был доставлен в больницу им. Семашко.



Ребенок 2010 года рождения пострадал в ДТП сегодня утром при столкновении автомобилей «Дэу Нексия» и «Фольксваген».

В результате девочка, пассажир «Дэу», получила телесные повреждения и была доставлена в больницу.



На дорогах региона за минувшие сутки задержано три нетрезвых водителя.





Юлия Сулим

28 апреля 2017 года







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