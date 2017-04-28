Новости версия для печати Сегодня в Орле состоялась городская ярмарка вакансий Соискатели могли пообщаться с работодателями «без посредников», задавать вопросы об условиях трудоустройства, пакете соцуслуг, заработной плате.



Весенние ярмарки вакансий уже традиционные. В этом году всех желающих найти работу, (а это больше 500 человек), вместил читальный зал библиотеки имени Бунина. Вакансии представили около 60-ти предприятий и организаций.

Александр Новиков, директор Центра занятости населения Железнодорожного района г. Орла: «Люди, приходя на такое мероприятие, могут сразу пройти собеседование, ознакомиться с вакансиями по многим предприятиям. Обычно при посещении Центра занятости человек пройдет одно-два предприятия, а здесь - сразу 60, с которыми можно провести предварительные переговоры о трудоустройстве». Сфера торговли и услуг, промышленные предприятия, медицина – большая часть соискателей заполнила анкеты и получила приглашения для трудоустройства.





Надежда Невматулина

28 апреля 2017 года







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