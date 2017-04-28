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В Орле открыли памятную доску участнику боевых действий на Северном Кавказе Олегу Новикову

Мемориальная доска появилась на фасаде здания школы № 29.

Олег Новиков – участник боевых действий на Северном Кавказе. Он погиб при исполнении воинского долга в 1995-м. Посмертно награжден Орденом Мужества. И спустя 22 года на фасаде его родной школы появилась памятная доска.

В этой школе помнят имена своих героев. В 2008-м она стала носить имя выпускника – бойца СОБРа Дениса Мельникова, тоже погибшего в Чечне.

В преддверии дня Победы в Орле установят 10 мемориальных табличек - в память о тех, кто сражался за наше мирное небо в Афганистане и Чечне.


Надежда Невматулина
28 апреля 2017 года

 


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