В Орле открыли памятную доску участнику боевых действий на Северном Кавказе Олегу Новикову

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пятница
28.04.2017
19:32:09
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В Орле открыли памятную доску участнику боевых действий на Северном Кавказе Олегу НовиковуМемориальная доска появилась на фасаде здания школы № 29.
Олег Новиков – участник боевых действий на Северном Кавказе. Он погиб при исполнении воинского долга в 1995-м. Посмертно награжден Орденом Мужества. И спустя 22 года на фасаде его родной школы появилась памятная доска.
В этой школе помнят имена своих героев. В 2008-м она стала носить имя выпускника – бойца СОБРа Дениса Мельникова, тоже погибшего в Чечне.
В преддверии дня Победы в Орле установят 10 мемориальных табличек - в память о тех, кто сражался за наше мирное небо в Афганистане и Чечне.
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