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Сегодня в Орле начала свою работу выставка питерского художника Андрея Ромасюкова «1917. До и после»

Выставка открылась в музее Изобразительных искусств.

Более тридцати полотен с эпизодами сражений Первой мировой войны и портретами героев царской армии увидели те, кто пришел на открытие - орловское казачество, представители областной администрации, духовенство. Для орловцев выставка представляет особый интерес, хотя бы потому, что несколько картин имеют непосредственное отношение к нашей области.

Бездонные, тревожные глаза донского казака и холодные суровые, полные горечи - генерала Брусилова смотрят с полотен на нас - тех, для кого и Первая мировая, и Гражданская война стали далекой историей. Но история эта не забывается, тревожит воображение и душу, несмотря на вековую давность.

Открытие выставки началось со старинной казачьей песни, которую исполнил поэт, композитор, кубанский казак Виктор Садовский. Выступили известные историки, краеведы, представители Росгвардии и духовенства. Такой интерес к работам художника Андрея Ромасюкова неслучаен. Тема, которую он несет, - преданность Отчизне, патриотизм, верность воинскому долгу и сегодня значима как никогда, только теперь, через призму века, выглядит совсем по-другому.
Сергей Ступин, зампред правительства Орловской области по социальным вопросам: «Нам важно помнить, что история белого движения, история красного движения, история Советского Союза, история России - это единая история страны».
Андрей Ромасюков, питерский художник, проходил обучение в мастерской церковно-исторической живописи и мастерской станковой живописи института им. Репина. Его уже можно назвать ярким, самобытным мастером с совершенной композиционной работой и потрясающей внимательностью к деталям.
Андрей Ромасюков художник, автор выставки г. Санкт-Петербург: «Я состою в военно-историческом обществе Санкт-Петербурга, в обществе ревнителей памяти лейб-гвардии Семеновского полка, занимаюсь историей военного костюма – для того, что заниматься этой темой, надо знать назначение каждой детали военного костюма. Мне не только с архивами приходится работать, но и с музейными экспонатами».
Главные темы полотен - исторические сражения русской армии времен Первой мировой, казачьи атаки, революционные события, основная часть которых, разворачивалась в том числе и здесь, на нашей земле.
Виктор Ливцов, краевед: «Орловщина стала местом, где решалась судьба России, и, в конечном счете, перелом произошел в сторону красных, он мог быть и в сторону белых, но в любом случае это происходило у нас, здесь решались судьбы России, здесь решались судьбы мира, здесь решались судьбы русской революции».
Выставка будет интересна широкому кругу зрителей. На картинах ярко и образно предстает время, которое стало переломным в истории нашей страны, которое повернуло историю в иное русло. Разведя людей по разные стороны баррикад.


Эва Стасюлевич
28 апреля 2017 года

 


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