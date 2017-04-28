В Орловской области увеличен размер общей площади жилых помещений, предоставляемых по договорам найма детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

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пятница
28.04.2017
19:32:22
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В Орловской области увеличен размер общей площади жилых помещений, предоставляемых по договорам найма детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителейТеперь данный показатель составляет 45 квадратных метров.
Соответствующий законопроект сегодня получил большинство голосов на заседании орловского Областного совета народных депутатов.
Как сообщает информационный портал Орловской области, анализ рынка жилищного строительства в муниципальных образованиях показал, что имеющиеся предложения не отвечают требованиям законодательства Орловской области, регламентирующего дополнительные гарантии жилищных прав детей-сирот.
В связи с этим решено увеличить размер общей площади жилых помещений, которые могут быть предоставлены данной категории граждан.
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