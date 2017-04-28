Сегодня в одном из частных домовладений Орловского района произошел сильный пожар

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Сегодня в одном из частных домовладений Орловского района произошел сильный пожарОгонь охватил хозяйственные строения, старенький автомобиль и уже перекинулся на жилой дом. Подоспевшим пожарным удалось отстоять жилье и остановить распространение огня.
Погорельцы, жители поселка Куликовский, признаются: огонь распространялся по подворью с такой скоростью, что спасти хоть что-то уже и не рассчитывали. Благо пожарные подоспели вовремя.
Огнеборцы, между тем, отмечают: пожарную нагрузку домовладения можно сравнить разве что с дровяным складом. Двор был буквально завален сгораемым хламом. Старенькая «Победа», пожалуй, самое ценное из потерянного имущества.
Пожилая жительница дома признается: пожар допустила по собственной оплошности.
В преддверии праздников, пожарные предостерегают орловцев от огненной утилизации горючего мусора. В последние дни подобные возгорания участились.