Новости версия для печати Деньги на спорт Вадимом Потомским утверждены объёмы финансирования на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом на этот год.



Это примерно 20 миллионов рублей. На ремонт спортивных залов направят 79% из них, остальные деньги пойдут на перепрофилирование имеющихся аудиторий, развитие школьных клубов, оснащение инвентарём и оборудованием открытых площадок. Все работы планируется завершить до 22 декабря.



Ремонт намечен в девяти образовательных организациях. Перепрофилированием аудиторий займутся в трёх школах.





Евгения Костомарова

29 апреля 2017 года







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