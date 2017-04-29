30 апреля в Орле пройдет первенство Европы по шашкам на 64-клеточной доске

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суббота
29.04.2017
13:38:58
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30 апреля в Орле пройдет первенство Европы по шашкам на 64-клеточной доскеВ 11 часов в актовом зале фундаментальной библиотеки ОГУ им. Тургенева будет сделан первый ход на черно-белых досках.
Ожидается, что поучаствовать в этом соревновании приедут представители 10 европейских стран. Организатор интеллектуальных баталий – орловское отделение федерации шашек России.
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