Молодым одаренным артистам орловских театров назначены стипендии губернатора Орловской области

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Молодым одаренным артистам орловских театров назначены стипендии губернатора Орловской областиСтипендии в размере 5 тыс. рублей будут ежемесячно выплачиваться в течение одного года, начиная с 1 мая.
Кандидатов на получение стипендий выдвигали художественные советы театров области. Возраст претендентов не должен был превышать 30 лет, стаж работы по специальности - не менее 2-х лет.
При принятии решения о назначении стипендии конкурсная комиссия учитывала такие критерии, как занятость в репертуаре театров, наличие звания лауреата (дипломанта) конкурсов (фестивалей) в области театрального искусства; активная творческая деятельность, наличие положительных рецензий деятелей театрального искусства на результаты работы, сообщает информационный портал Орловской области.
В списке губернаторских стипендиатов на 2017-18 годы 12 молодых артистов орловских театров: Екатерина Аршинова, Антон Бачурин, Сергей Гнедов, Андрей Григорьев, Роман Гусаков, Сергей Евдокимов, Валерия Жилина, Павел Клячин, Эльвира Кузнецова, Ольга Кузьмина, Елена Симонова, Максим Шерстюк.