Новости версия для печати Вниманию водителей! Выбирайте пути объезда.



Как сообщает пресс-служба администрации города Орла, в связи с проведением публичных мероприятий 1 мая будет закрыто движение автотранспорта с 9.00 до 9.30 по пл. Мира (участок между улицами Пушкина и Московской); с 9.30 до 10.00 по маршруту: Гостиница «Орёл» - площадь Мира – Красный мост – ул. Гостиная – площадь перед входом на Ленинский мост со стороны Заводского района.



Объезд водителям рекомендуется осуществлять по улицам:



ул. Комсомольская, ул. Розы Люксембург, ул. 5 Августа, ул. 3-я Курская, пер. Новосильский, ул. Московская;



ул. Комсомольская, ул. 1-я Посадская, ул. Брестская, ул. Октябрьская, ул. 60-летия Октября, ул. Герцена, ул. Московская.



Также будет запрещена стоянка автотранспорта с 6 до 12 часов на пл. Мира (участок между улицами Пушкина и Московской), на ул. Карачевской (участок от ул. Гостиной до ул. 1-й Посадской).





Орловское Информбюро

30 апреля 2017 года







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