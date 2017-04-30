Новости версия для печати Сегодня российские пожарные отмечают профессиональный праздник Пожарной охране страны исполняется 368 лет. Героический труд тех, кто каждый день идет в огонь во имя спасения жизни, подчас затмевает работу тех, кто обеспечивает быстрое прибытие огнеборцев к месту пожара. О водителе пожарного автомобиля расскажет наш корреспондент Иван Суверин.



Лучший в Орловской области пожарный автомобиль на шасси «МАН» Эдуарду Москвитину достался не случайно: в специализированной пожарно-спасательной части он слывет настоящим профессионалом. За свою работу он болеет душой, и каждый экстренный вызов пропускает через себя. И когда его «МАН» с тревожной сиреной несется к месту ЧП, лавируя в городских пробках, водитель одержим одной целью: успеть.



Включить насос и обеспечить подачу воды – функции водителя на месте пожара этим исчерпываются. Однако Эдуард не может стоять без дела, когда коллегам трудно. Пока те заняты эвакуацией людей, водитель мастерски управляется с пожарным стволом.



Тревоги дежурных суток Эдуард старается оставлять на работе. Ведь дома ждет семья, а маленькая Ксения, его младшая, требует внимания.



Ни служебные, ни домашние хлопоты - не препятствие творчеству. В МЧС Эдуард раскрыл в себе талант к танцу и постоянно участвует в художественной самодеятельности.



Обычно пожарным в праздник желают сухих рукавов, Эдуарду важнее «зеленая» улица. Он просит водителей не игнорировать спецмашины и уступать дорогу.





Иван Суверин

30 апреля 2017 года







На главную страницу





