1 Мая – День труда

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понедельник
1.05.2017
20:59:21
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1 Мая – День трудаИзначально этот день носил название День международной солидарности трудящихся. Мэр Орла Василий Новиков и глава администрации города Орла Андрей Усиков поздравили орловцев с праздником.
Уважаемые друзья!
От всей души поздравляем вас с Праздником Весны и Труда!
Для многих из нас 1 Мая был и остается символом солидарности людей труда. Как и раньше, этот праздник связан для нас с такими ценностями, как мирный созидательный труд, сплоченность и энтузиазм, трудолюбие и профессионализм, без которых невозможно развитие общества.
Орел богат славными трудовыми традициями, доставшимися нам в наследство от дедов и отцов. А наша задача – поддерживать и развивать это богатое наследство, вносить свой вклад в воспитание поколений, которые будут жить после нас в этом прекрасном городе! Ведь будущее Орловщины и всей России в целом зависит от каждого из нас.
В этот праздничный весенний день желаем вам здоровья и благополучия! Пусть у каждого будет интересная, полезная обществу работа.
Пусть труд на благо своей семьи и родного Орла будет успешным, приносит каждому из вас, дорогие земляки, радость и удовлетворение!
Мэр города Орла В.Ф. Новиков
Глава администрации города Орла А.И. Усиков
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