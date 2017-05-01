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1 Мая – День труда

Уважаемые друзья!

От всей души поздравляем вас с Праздником Весны и Труда!

Для многих из нас 1 Мая был и остается символом солидарности людей труда. Как и раньше, этот праздник связан для нас с такими ценностями, как мирный созидательный труд, сплоченность и энтузиазм, трудолюбие и профессионализм, без которых невозможно развитие общества.

Орел богат славными трудовыми традициями, доставшимися нам в наследство от дедов и отцов. А наша задача – поддерживать и развивать это богатое наследство, вносить свой вклад в воспитание поколений, которые будут жить после нас в этом прекрасном городе! Ведь будущее Орловщины и всей России в целом зависит от каждого из нас.

В этот праздничный весенний день желаем вам здоровья и благополучия! Пусть у каждого будет интересная, полезная обществу работа.

Пусть труд на благо своей семьи и родного Орла будет успешным, приносит каждому из вас, дорогие земляки, радость и удовлетворение!

Мэр города Орла В.Ф. Новиков

Глава администрации города Орла А.И. Усиков