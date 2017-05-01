Новости версия для печати Орелстат: детских садов на селе за 10 лет стало меньше Так, в 2005 году сельских дошкольных учреждений было порядка 140, в прошлом году их насчитали лишь 61. Зато в городах – напротив прирост садиков – было 131, стало – на десять больше.



Такие показатели объясняет статистика посещаемости. На сто мест в городских детских садах в 2016 году претендовали 116 малышей, а вот на селе лишь 72.





Ольга Селиверстова

1 мая 2017 года







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