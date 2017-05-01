Орелстат: детских садов на селе за 10 лет стало меньше

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понедельник
1.05.2017
20:59:23
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Орелстат: детских садов на селе за 10 лет стало меньшеТак, в 2005 году сельских дошкольных учреждений было порядка 140, в прошлом году их насчитали лишь 61. Зато в городах – напротив прирост садиков – было 131, стало – на десять больше.
Такие показатели объясняет статистика посещаемости. На сто мест в городских детских садах в 2016 году претендовали 116 малышей, а вот на селе лишь 72.
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