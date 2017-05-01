Новости версия для печати Орловчанка примет участие во Всероссийском конкурсе патриотической песни Конкурс будет проходить в Москве с 6 по 9 мая, его главными организаторами выступает Союз городов воинской Славы и Центральный музей Великой Отечественной войны.



В фестивале примут участие победители конкурсов патриотической песни, которые прошли в 30 городах воинской Славы.



Как сообщает пресс-служба городской администрации города, Орел будет представлять студентка Орловского государственного института культуры Лилия Красова.



6 мая для участников конкурса будут организованы экскурсии. 7 мая они выступят на гала-концерте «Я — патриот России!».



Среди членов жюри конкурса — Лев Лещенко, Ренат Ибрагимов и другие.



8 и 9 мая вокалисты выступят на знаковых площадках столицы, станут участниками Всероссийской линейки памяти и возложения цветов к Мемориальному комплексу воинской славы на Поклонной горе.



В будущем конкурс патриотической песни городов воинской Славы станет ежегодным.





Орловское Информбюро

1 мая 2017 года







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