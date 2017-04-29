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На уборку – все вместе!

Суббота прошла в Орле и районах области под знаком чистоты. Не поленились и вышли на улицы и трудовые коллективы, и горожане, и представители власти. По предварительным данным, более 200 тысяч жителей региона в эту субботу вооружились метлами и лопатами.

Скверы, парки, дворы – везде высадился экологический десант. Деловые костюмы – в сторону. В руки – лопаты и ведра. Город должен утопать в зелени – уверены власти. Тем более, что этот год посвящен экологии. 
Вадим Потомский, губернатор Орловской области: «Город чистый, люди за ним смотрят, сами выходят, без специальных акций. Если говорить по сравнению с другими субъектами, Орловская область чище». 
Первым лицам помогает и маленькая Саша. На субботнике с родителями она каждый год. С такой поддержкой эти липы и рябины уж точно приживутся. 
Андрей Усиков, глава администрации г. Орла: «Улучшение благосостояния города в первую очередь зависит от нас самих. Настолько, насколько мы будем трепетно относиться к городу, его чистоте, красоте. От этого будут зависеть сам город». 
На аллее 450-летия Орла, добавились еще 60 деревьев. В это же время «экологический десант» высадился в городском парке. Рядом с вековыми исполинами – сотня молоденьких рябин.
Леонид Музалевский, председатель Орловского облсовета: «Самое важное, чтобы каждый ощущал, что он маленькую частицу своего труда вложил в благоустройство и красоту нашего города». 
Субботникам в нашей стране без малого 100 лет. Для тех, кто хорошо поработал, – горячий чай и угощения. 
 
Приходить семьями на субботник в нашей телерадиокомпании – тоже традиция. Чтобы привлечь хорошие новости – нужно избавиться от старого. И обязательно добавить ярких красок. 
Иван Суверин, специальный корреспондент ГТРК «Орел»: «Настроение рабочее, боремся за пожарную безопасность доступными силами». 
Почти 2 тысячи деревьев и кустарников – посадить, 8 гектаров леса – очистить, 9 километров берегов – благоустроить. А еще разбить газоны, ликвидировать свалки, навести порядок во дворах и на улицах. Такие планы на весенний субботник были у властей. Насколько получилось их реализовать, станет известно уже в понедельник. 





Надежда Невматулина
29 апреля 2017 года

 


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