Новости версия для печати В Орле и районах области прошел субботник На улицы вышли и трудовые коллективы, и горожане, и представители власти.



По предварительным данным, более 200 тысяч жителей региона вооружились метлами и лопатами. Скверы, парки, дворы – везде высадился экологический десант. Кстати, наводить чистоту в областном центре начали еще в конце марта.



В планах в этот день было не только ликвидировать мусор, но и сделать Орле зеленее. К тем деревьям, что были посажены прошлой весной на аллее 450-летия Орла, добавились еще 60 саженцев. «Экологический десант» высадился и в городском парке. Рядом с вековыми исполинами – сотня молоденьких рябин.



Субботникам в нашей стране без малого 100 лет. Приходить семьями на субботник – тоже традиция.



Почти 2 тысячи деревьев и кустарников – посадить, 8 гектаров леса – очистить, 9 километров берегов – благоустроить. А еще разбить газоны, ликвидировать свалки, навести порядок во дворах и на улицах. Такие планы на весенний субботник были у властей. Насколько получилось их реализовать, станет известно уже сегодня.





Надежда Невматулина

2 мая 2017 года







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