Новости версия для печати На Орловщине отметили праздник Весны и Труда В Орле к нему присоединились десятки тысяч горожан: часть из них примкнула к праздничному шествию коммунистов, другая к митингу профсоюзов, а кто-то просто прогулялся по городу.



В этом году первомайская акция профсоюзов прошла под общим девизом «За достойную работу, зарплату, жизнь!». О том, что уровень жизни россиян падает, а зарплаты и пенсии фактически заморожены, говорили практически в каждом городе. Члены орловской Федерация профсоюзов в ходе митинга выступили с конкретными предложениями, позволяющими решить эти проблемы.



Об актуальных проблемах говорили и орловские коммунисты. Международному Дню солидарности трудящихся они посвятили шествие от сквера Танкистов до площади Ермолова. Там КПРФ тоже внесла свой вклад в борьбу против социально-экономических проблем – в конечном пункте ими была подписана резолюция.

Василий Иконников, первый секретарь Орловского обкома КПРФ: «Сегодня людям нужна работа, достойная зарплата, чтобы жить, а не прозябать, пенсионерам нужна стабильность и хорошая пенсия, чтобы после уплаты ЖКХ, расходов на лекарство, у них оставались деньги, чтобы жить и нормально питаться». Вместе с россиянами Праздник Весны и Труда отметили больше 140 стран мира. Где-то это по-прежнему День международной солидарности трудящихся, где-то просто День Труда, или день единства народов. Но цель, как и история, у него одна – борьба трудящихся за свои права.



В Орле митингами праздник не ограничился. В городском парке культуры и отдыха, например к Первомаю решили подойти спортивно. У самого входа в парк шоу устроили орловские стронгмены. Сколько килограммов металла они подняли, подсчитать невозможно.



По спорту горожане ударили и накануне праздника. Баскетболисты, футболисты буквально оккупировали площадь Ленина. Для них там были организованы городские турниры.



Долгое время Первомай был символом революции и имел политическую окраску. Правда, постепенно этот контекст терялся, хотя и сегодня праздник не обходится без акций и митингов. Но настроение у орловцев всё равно по-настоящему праздничное и весеннее.



Мир-Труд-Май! – эти слова не остались в прошлом. Даже учитывая, что этому празднику почти 130 лет.





Антон Киселёв

2 мая 2017 года







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