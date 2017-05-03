Новости версия для печати В Орловской области праздничные выходные не обошлись без происшествий В пятницу вечером, в воскресенье утром и и на исходе Первомая в Орле и ближайшем пригороде произошли ДТП, участники которых получили серьезные телесные повреждения. По словам полицейских, ни дорожные, ни погодные условия на обстоятельствах происшествий существенно не сказались. Зато вмешался человеческий фактор.



«Лада» 12-й модели и скутер марки «Вектор» не поделили дорогу у торгового центра «Европа» на Наугорском шоссе.



Хотя водитель двухколесной машины, по предварительным данным, правил не нарушал, расплачиваться за ДТП своим здоровьем пришлось именно ему.

Светлана Ветрова, старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД по г. Орлу: «Водитель 1996 года рождения, управляя транспортным средством «ВАЗ-2112», двигался по улице Наугорское шоссе со стороны улицы Базовой и в районе дома № 76 по улице Наугорское шоссе при повороте налево не уступил дорогу водителю скутера, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП водитель скутера получил телесные повреждения и бригадой скорой медицинской помощи доставлен в больницу им. Семашко». По результатам первичного осмотра у водителя скутера диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма и ряд других повреждений.



Воскресным утром в Орловском районе на автодороге Орел-Болхов столкнулись две легковых иномарки. ДТП с участием «Хюндай» и «Пежо» случилось у поворота на парк «Горки». Водитель корейской иномарки следовал именно туда.



Уцелевший в ДТП пассажир «Пежо», пожелавший остаться неузнанным, рассказал: происшествие спровоцировал третий автомобиль, который в столкновении не участвовал.



Больше всех при ДТП пострадал 22-летний молодой человек, находившийся на переднем пассажирском сиденье «Пежо». Диагноз врачей полицейским сообщила мать пострадавшего черепно-мозговая травма, травма в области таза, перелом ребер.



Всего в ДТП пострадали 4 человека. В полиции не исключают, что расследование может принять уголовный характер.



Вечером в понедельник в Орле вновь пострадал водитель двухколесной машины. Легкий мотоцикл не поделил дорогу с автомобилем «Шевроле» на перекрестке улиц Горького и 60 лет Октября. Мотоциклиста увезли в больницу, так что восстанавливать картину ДТП пришлось без него.



Как сообщили инспекторы, 45-летний мотоциклист получил серьезные ушибы. Дама, управлявшая «Шевроле», не пострадала. Виновника аварии установит административное расследование.





Иван Суверин

2 мая 2017 года







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