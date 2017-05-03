В Орловской области праздничные выходные не обошлись без происшествий

|
среда
3.05.2017
2:49:54
|
|
В Орловской области праздничные выходные не обошлись без происшествийВ пятницу вечером, в воскресенье утром и и на исходе Первомая в Орле и ближайшем пригороде произошли ДТП, участники которых получили серьезные телесные повреждения. По словам полицейских, ни дорожные, ни погодные условия на обстоятельствах происшествий существенно не сказались. Зато вмешался человеческий фактор.
«Лада» 12-й модели и скутер марки «Вектор» не поделили дорогу у торгового центра «Европа» на Наугорском шоссе.
Хотя водитель двухколесной машины, по предварительным данным, правил не нарушал, расплачиваться за ДТП своим здоровьем пришлось именно ему.
По результатам первичного осмотра у водителя скутера диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма и ряд других повреждений.
Воскресным утром в Орловском районе на автодороге Орел-Болхов столкнулись две легковых иномарки. ДТП с участием «Хюндай» и «Пежо» случилось у поворота на парк «Горки». Водитель корейской иномарки следовал именно туда.
Уцелевший в ДТП пассажир «Пежо», пожелавший остаться неузнанным, рассказал: происшествие спровоцировал третий автомобиль, который в столкновении не участвовал.
Больше всех при ДТП пострадал 22-летний молодой человек, находившийся на переднем пассажирском сиденье «Пежо». Диагноз врачей полицейским сообщила мать пострадавшего черепно-мозговая травма, травма в области таза, перелом ребер.
Всего в ДТП пострадали 4 человека. В полиции не исключают, что расследование может принять уголовный характер.
Вечером в понедельник в Орле вновь пострадал водитель двухколесной машины. Легкий мотоцикл не поделил дорогу с автомобилем «Шевроле» на перекрестке улиц Горького и 60 лет Октября. Мотоциклиста увезли в больницу, так что восстанавливать картину ДТП пришлось без него.
Как сообщили инспекторы, 45-летний мотоциклист получил серьезные ушибы. Дама, управлявшая «Шевроле», не пострадала. Виновника аварии установит административное расследование.
|© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта