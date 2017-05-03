Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


среда
3.05.2017
2:49:54

Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Покупаем орловское
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

В Орловской области праздничные выходные не обошлись без происшествий

В пятницу вечером, в воскресенье утром и и на исходе Первомая в Орле и ближайшем пригороде произошли ДТП, участники которых получили серьезные телесные повреждения. По словам полицейских, ни дорожные, ни погодные условия на обстоятельствах происшествий существенно не сказались. Зато вмешался человеческий фактор.

«Лада» 12-й модели и скутер марки «Вектор» не поделили дорогу у торгового центра «Европа» на Наугорском шоссе.

Хотя водитель двухколесной машины, по предварительным данным, правил не нарушал, расплачиваться за ДТП своим здоровьем пришлось именно ему.
Светлана Ветрова, старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД по г. Орлу: «Водитель 1996 года рождения, управляя транспортным средством «ВАЗ-2112», двигался по улице Наугорское шоссе со стороны улицы Базовой и в районе дома № 76 по улице Наугорское шоссе при повороте налево не уступил дорогу водителю скутера, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП водитель скутера получил телесные повреждения и бригадой скорой медицинской помощи доставлен в больницу им. Семашко».
По результатам первичного осмотра у водителя скутера диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма и ряд других повреждений.

Воскресным утром в Орловском районе на автодороге Орел-Болхов столкнулись две легковых иномарки. ДТП с участием «Хюндай» и «Пежо» случилось у поворота на парк «Горки». Водитель корейской иномарки следовал именно туда.

Уцелевший в ДТП пассажир «Пежо», пожелавший остаться неузнанным, рассказал: происшествие спровоцировал третий автомобиль, который в столкновении не участвовал.

Больше всех при ДТП пострадал 22-летний молодой человек, находившийся на переднем пассажирском сиденье «Пежо». Диагноз врачей полицейским сообщила мать пострадавшего черепно-мозговая травма, травма в области таза, перелом ребер.

Всего в ДТП пострадали 4 человека. В полиции не исключают, что расследование может принять уголовный характер.

Вечером в понедельник в Орле вновь пострадал водитель двухколесной машины. Легкий мотоцикл не поделил дорогу с автомобилем «Шевроле» на перекрестке улиц Горького и 60 лет Октября. Мотоциклиста увезли в больницу, так что восстанавливать картину ДТП пришлось без него.

Как сообщили инспекторы, 45-летний мотоциклист получил серьезные ушибы. Дама, управлявшая «Шевроле», не пострадала. Виновника аварии установит административное расследование.


Иван Суверин
2 мая 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта