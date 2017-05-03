Новости версия для печати Проверять некоторых граждан на гепатиты В и С в рамках диспансеризации предлагают депутаты орловского Облсовета С соответствующей законодательной инициативой они обратились к Правительству РФ и Госдуме.



С чем связано такое решение, рассказал председатель комитета по здравоохранению, социальной политике и связям с общественными объединениями Анатолий Крючков:



«Проблема заболеваемости вирусными гепатитами В и С является актуальной с двух позиций: первое – это социально-значимые заболевания. Второе – это заболевания, опасные для окружающих, ввиду того, что вызывают не только острые формы гепатита, но и хронические, которые переходят в рак. Не только рак печени, но и вызывают рак других локализаций. Кроме того, противовирусное лечение данного заболевания очень дорого. Ежемесячные расходы на лечение этого заболевания составляют около 112 тысяч рублей. На сегодня в программу диспансеризации обследования на гепатиты не входят, и нет программы лечения (государственной программы) этих заболеваний. Так вот, комитет предлагает включить обследование на данные гепатиты во время проведения диспансеризации определённых групп населения и разработать государственную программу по лечению данных опасных заболеваний».



Какие группы населения могут попасть под обследование на гепатиты В и С в случае, если Госдума одобрит местную инициативу, пока не уточняется.





Татьяна Курбатова

2 мая 2017 года







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