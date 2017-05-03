Новости версия для печати Строительство пешеходного моста через Оку, связывающего Советский и Железнодорожный районы Орла, возможно, начнется уже в этом году Городская администрация нашла 15 млн рублей на начальный этап работы.



Об этом стало известно на минувшей неделе после сессии Горсовета. Изменения, внесенные в городской бюджет, также позволили выделить средства на реконструкцию Красного моста (3,2 млн рублей) и на капитальный ремонт моста Дружба - более 2 млн рублей.



Комитет Горсовета одобрил идею строительство нового моста в Орле





Юлия Сулим

2 мая 2017 года







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