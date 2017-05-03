Строительство пешеходного моста через Оку, связывающего Советский и Железнодорожный районы Орла, возможно, начнется уже в этом году

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среда
3.05.2017
2:49:50
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Строительство пешеходного моста через Оку, связывающего Советский и Железнодорожный районы Орла, возможно, начнется уже в этом годуГородская администрация нашла 15 млн рублей на начальный этап работы.
Об этом стало известно на минувшей неделе после сессии Горсовета. Изменения, внесенные в городской бюджет, также позволили выделить средства на реконструкцию Красного моста (3,2 млн рублей) и на капитальный ремонт моста Дружба - более 2 млн рублей.
Комитет Горсовета одобрил идею строительство нового моста в Орле
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