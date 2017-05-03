Новости версия для печати К 3,5 годам заключения приговорён уроженец Грузии, сбивший судебного пристава Мценского райотдела К счастью, ДТП обошлось без жертв.



Как рассказала помощник руководителя Управления федеральной службы судебных приставов по Орловской области Марина Курбатова, вступил в силу приговор вынесенный гражданину Н. Шойнидзе, которого признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ "Применение опасного для жизни насилия в отношении представителя власти".



В Мценском РОСП на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании штрафов ГИБДД более чем на 100 тысяч рублей. Судебными приставами-исполнителями было установлено, что за должником числится автомобиль марки «Тойота Камри», который позже был успешно разыскан. 6 октября 2016 судебные приставы-исполнители прибыли на место для наложения ареста и изъятия имущества. Однако, Шаинидзе – знакомый должника по исполнительному производству, находясь за рулем арестовываемого автомобиля, пытался скрыться с места совершения исполнительных действий, чем совершил действия, опасные для жизни и здоровья судебного пристава по ОУПДС Мценского РОСП, находившейся впереди автомобиля, напротив пассажирского сиденья. Судебный пристав мгновенно среагировала, своевременно оттолкнулась руками от капота и оказалась в стороне – на безопасном расстоянии от автомобиля.



Адвокат просил подзащитного оправдать. А гособвинение требовало для подсудимого 7 лет лишения свободы. В итоге суд сошёлся на трёх с половиной годах.





Евгения Костомарова

2 мая 2017 года







На главную страницу





