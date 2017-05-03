Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


среда
3.05.2017
2:50:07

Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Покупаем орловское
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

Полиция предупреждает: в майские праздники ежегодно происходит активизация социальных мошенников

Среди орловских пенсионеров уже есть потерпевшие. Аферисты под видом соцработников посетили пенсионера из Железнодорожного района. Добычей жуликов стали все сбережения ветерана.

Пенсионер с горечью признается: навстречу своим неприятностям он отправился сам. Он увидел, что к соседке стучится женщина и решил посмотреть, кто это. Как это часто бывает, жулики вошли в дом пожилого орловца с обещанием новых льгот и ветеранских почестей. Получив от ветерана сдачу с пятитысячной купюры, аферисты выяснили, где он хранит свои сбережения. Оставалось выманить пенсионера из дома. Предлог тут же нашелся: фото на память.

Добычей мошенников стали 200 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, преступников ищут. Однако полицейские в который раз констатируют: защитить свое имущество от мошенников было не так уж и сложно.
Никита Сущенко, заместитель начальника пресс-службы УМВД РФ по орловской области: «Не доверяйте незнакомым людям, ни в коем случае не впускайте их к себе в квартиру. При первых подозрениях звоните в полицию по телефону 02, с мобильного – 102, или своему участковому уполномоченному полиции. Только разумная осторожность позволит избежать подобных случаев».
В полиции говорят: вероятность того, что аферисты в праздничные дни попробуют обмануть именно ветеранов и заслуженных пенсионеров, весьма высока.


Иван Суверин
2 мая 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта