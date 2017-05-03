Новости версия для печати Полиция предупреждает: в майские праздники ежегодно происходит активизация социальных мошенников Среди орловских пенсионеров уже есть потерпевшие. Аферисты под видом соцработников посетили пенсионера из Железнодорожного района. Добычей жуликов стали все сбережения ветерана.



Пенсионер с горечью признается: навстречу своим неприятностям он отправился сам. Он увидел, что к соседке стучится женщина и решил посмотреть, кто это. Как это часто бывает, жулики вошли в дом пожилого орловца с обещанием новых льгот и ветеранских почестей. Получив от ветерана сдачу с пятитысячной купюры, аферисты выяснили, где он хранит свои сбережения. Оставалось выманить пенсионера из дома. Предлог тут же нашелся: фото на память.



Добычей мошенников стали 200 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, преступников ищут. Однако полицейские в который раз констатируют: защитить свое имущество от мошенников было не так уж и сложно.

Никита Сущенко, заместитель начальника пресс-службы УМВД РФ по орловской области: «Не доверяйте незнакомым людям, ни в коем случае не впускайте их к себе в квартиру. При первых подозрениях звоните в полицию по телефону 02, с мобильного – 102, или своему участковому уполномоченному полиции. Только разумная осторожность позволит избежать подобных случаев». В полиции говорят: вероятность того, что аферисты в праздничные дни попробуют обмануть именно ветеранов и заслуженных пенсионеров, весьма высока.





Иван Суверин

2 мая 2017 года







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