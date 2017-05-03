Новости версия для печати Известные русские путешественники Виталий Сундаков и Ольга Мичи провели урок географии для пациентов НКМЦ имени Круглой Этот интерактив для ребят состоялся в рамках фестиваля «Русский путешественник», который прошел в Орле в минувшие выходные.



Исследователи рассказали маленьким пациентам о загадках, тайнах и проблемах, которые скрывает современный мир.



Колыбельные цивилизации Виталий Сундаков исследует больше 40 лет. За это время он видел девяносто различных племен, в тридцати из них жил и еще два племени открыл. Вместе с ним на встречу с пациентами пришла и Ольга Мичи. Она экстремальный трэвэл-фотограф, исколесила 70 стран мира. Снимает документальные фильмы о жизни на планете. Что должен уметь путешественник и как им стать, на каком языке общаться с аборигенами и что делать, если заблудился, - это вопросы, которые заинтересовали ребят. В итоге предполагаемый 30-минутный урок географии растянулся на два часа.





Надежда Невматулина

2 мая 2017 года







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