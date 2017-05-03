Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


среда
3.05.2017
2:50:12

Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Покупаем орловское
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

Празднование Дня Победы пройдет во всех районах Орловской области

Губернатор Вадим Потомский сегодня на оперативном совещании поручил соответствующим службам проявить особое внимание к подготовке праздника.

Одним из центральных событий празднования Великой Победы во всех районах и в городе Орла станет шествие «Бессмертного полка». Глава региона попросил не политизировать это событие.
Вадим Потомский: «Это святое событие уже ежегодное у нас. Считаю, что надо проводить без всякой партийной символики, лозунгов. Здесь выходят люди, чтобы в очередной раз вспомнить своих предков, сказать им слова благодарности. И всему миру напомнить, что мы знаем, что такое война. Наши предки отстояли и Россию, и всю Европу спасли».
В Орловской области сегодня проживают 658 ветеранов Великой Отечественной войны. В этом году они будут праздновать 72-ю годовщину Победы. Время не щадит людей, героев той великой эпохи с каждым годом становится всё меньше. Но в наших силах и наша обязанность сохранить память об их подвиге. Формирование «Бессмертного полка» в Орле начнется 9 мая в 12 часов на площади Ленина. С 9 утра традиционно на центральной площади областного центра будет проходить парад войск орловского гарнизона.


Максим Шилов
2 мая 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта