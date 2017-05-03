Новости версия для печати Празднование Дня Победы пройдет во всех районах Орловской области Губернатор Вадим Потомский сегодня на оперативном совещании поручил соответствующим службам проявить особое внимание к подготовке праздника.



Одним из центральных событий празднования Великой Победы во всех районах и в городе Орла станет шествие «Бессмертного полка». Глава региона попросил не политизировать это событие.

Вадим Потомский: «Это святое событие уже ежегодное у нас. Считаю, что надо проводить без всякой партийной символики, лозунгов. Здесь выходят люди, чтобы в очередной раз вспомнить своих предков, сказать им слова благодарности. И всему миру напомнить, что мы знаем, что такое война. Наши предки отстояли и Россию, и всю Европу спасли». В Орловской области сегодня проживают 658 ветеранов Великой Отечественной войны. В этом году они будут праздновать 72-ю годовщину Победы. Время не щадит людей, героев той великой эпохи с каждым годом становится всё меньше. Но в наших силах и наша обязанность сохранить память об их подвиге. Формирование «Бессмертного полка» в Орле начнется 9 мая в 12 часов на площади Ленина. С 9 утра традиционно на центральной площади областного центра будет проходить парад войск орловского гарнизона.





Максим Шилов

2 мая 2017 года







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